Dainik Bhaskar Aug 16, 2019, 01:55 PM IST

बॉलीवुड डेस्क. बॉलीवुड एक्ट्रेस ईशा गुप्ता को अपनी एक गलती के कारण स्वतंत्रता दिवस के दिन ट्रोल होना पड़ा। दरअसल ट्विटर पर 15 अगस्त को सुबह-सुबह ईशा ने एक ट्वीट कर स्वतंत्रता दिवस की जगह गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं लोगों दे ड़ालीं। इस ट्वीट के बाद लोगों ने सोशल मीडिया पर ईशा को ट्रोल करना शुरू कर दिया, हालांकि बाद में ईशा ने एक और ट्वीट करते हुए अपने फैन्स को बताया कि उनका ट्विटर अकाउंट हैक हो गया था।



ईशा के ट्विटर से जो पहला ट्वीट सामने आया था, उसमें हिंदी में लिखा हुआ था, 'आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं... जय हिंद'. इसके बाद जब लोगों ने उन्हें ट्रोल करना शुरू कर दिया तो उसके बाद तुरंत ही ईशा का दूसरा ट्वीट भी सामने आया जिसमें लिखा हुआ था कि उनका ट्विटर अकाउंट हैक हो गया है, कृप्या इसे न खोलें और न ही किसी बातों पर ध्यान दें।

ईशा के पहले ट्वीट टके बाद लोगों ने उन्हे ट्विटर पर ट्रोल करना शुरू कर दिया। ये हैं कुछ मजेदार ट्ववीट्स

IQ of bollywood stars is low but Ego is high, instead of acknowledging mistake they resort to childish excuses