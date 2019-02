अवॉर्ड्स फंक्शन में न्यूजपेपर से बनी ड्रेस पहनकर पहुंचीं तो सोशल मीडिया यूजर्स ने उड़ाया मजाक, अब बॉलीवुड एक्ट्रेस बोली- शुक्रिया दोस्तों, इन मीम्स ने मेरा वीकेंड बना दिया

मुंबई. बॉलीवुड एक्ट्रेस अदा शर्मा हाल ही में हुए फेमिना ब्यूटी अवॉर्ड्स में अखबार की ड्रेस पहनकर पहुंची थीं। इसे लेकर सोशल मीडिया यूजर्स ने उन्हें जमकर ट्रोल किया था। अब एक्ट्रेस ने ऐसे यूजर्स को उनकी ही भाषा में जवाब दिया है। दरअसल, एक्ट्रेस ने अपनी अखबारी ड्रेस पर बने सिलेक्टेड मीम्स खुद इंस्टाग्राम पर शेयर किए हैं। साथ ही एक्ट्रेस ने लिखा है, "ऐसे किसी शख्स को टैग करिए, जो मीम्स को एन्जॉय करता है या न्यूजपेपर की ड्रेस पहनना पसंद करता है या फिर जो न्यूज पेपर को लीड करता है।" अदा ने आगे लिखा- मेरी फैशन च्वॉइस को पसंद करने के लिए शुक्रिया...

- अदा ने आगे लिखा है, "शुक्रिया दोस्तों मेरी फैशन च्वॉइस को पसंद करने के लिए। इन मीम्स ने मेरा वीकेंड बना दिया और मुझे ऐसी ही क्रेजी चीजें करने के लिए मोटिवेट किया है। मैं आपकी सभी मीम्स को एक पोस्ट में फिट नहीं कर सकती, क्योंकि इंस्टाग्राम सिर्फ 10 मीम्स को पोस्ट एक साथ फिट करने की इजाजत देता है। हो सकता हैं दूसरी मीम्स भी हों, लेकिन ये वाकई मजेदार हैं।"

Tag someone who enjoys memes, or someone who would like wearing a newspaper dress or err ....someone who likes reading the newspaper 😂 Thank u guys for allllll the love for my fashion choices ! These memes made my weekend and motivate me to lots more crazy stuff 😘😘😘😘 I couldn't fit all your memes into one post coz Instagram only allows ten memes at a time 🙄 maybe another meme post ! These are hilarious 😂😂🙏 . . #mondaymotivation

