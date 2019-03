सोशल मीडिया पर देवर का सिंगल स्टेटस देखकर हैरान रह गईं विद्या बालन

मुंबई. हाल ही में के देवर ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक फोटो शेयरकर उसके साथ उन्होंने कैप्शन लिखा, 'द सिंगल लाइफ'। इसे देखने के बाद विद्या बालन समेत सभी लोग चौंक गए और उनके फोटो पर बॉलीवुड के कई स्टार्स कमेंट करने लगे। कुछ ऐसे थे कमेंट्स...

विद्या बालन ने लिखा, 'अरे वाह'। उनके कमेंट को देखकर लगता है कि आदित्य का स्टेटस विद्या के लिए काफी शौकिंग रहा। इसके साथ ही ने लिखा, 'चल झूठा', परिणीति लिखती हैं, 'अ लाई'। आदित्य के स्टेटस पर इनमें से किसी को भी यकीन नहीं हुआ। वहीं अगर बात की जाए आदित्य की फोटो की तो इसमें उन्होंने जींस के साथ टी-शर्ट और उसके ऊपर से चेक शर्ट पहनी हुई है। साथ ही इसमें काफी खुश नजर आ रहे हैं।

View this post on Instagram

#thesinglelife

A post shared by @ adityaroykapur on Mar 25, 2019 at 10:39pm PDT