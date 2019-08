Dainik Bhaskar Aug 16, 2019, 03:37 PM IST

बॉलीवुड डेस्क. सिंगर अदनान सामी से एक पाकिस्तानी शख्स ने उनके पिता की पैदाइश को लेकर सवाल किया, जिसका करारा जवाब देते हुए उन्होंने उस ट्रोलर की बोलती बंद कर दी। ट्रोलर ने गुरुवार को ट्विटर पर अदनान से पूछा था- 'आपके पिता कहां पैदा हुए थे और कहां मरे?' अदनान ने ट्रोलर को जवाब देते हुए लिखा- 'मेरे पिता 1942 में भारत में पैदा हुए और 2009 में भारत में ही मरे। आगे कुछ और जानना है?'

अदनान सामी का ट्वीट

My father was born in 1942 in India & died in 2009 in India!!! Next! https://t.co/M11nbQonWh

स्वतंत्रता दिवस मौके पर सामी ने दी थी बधाई

अदनान ने पूरे देश को स्वतंत्रता दिवस के मौके पर ट्विटर के जरिए शुभकामानएं दी। उनकी इसी पोस्ट को लेकर यूजर ने उनसे ये सवाल किया। इस ट्वीट के अलावा अदनान से लोगों ने कश्मीर मुद्दे पर भी अपनी राय पेश करने की मांग की। उनका जवाब देते हुए अदनान सामी ने ट्वीट किया, 'कश्मीर हमेशा से भारत का हिस्सा रहा है। इसलिए उन चीजों में अपनी नाक मत घुसाओ, जिनसे आपका कोई लेना-देना ही नहीं है।' सिंगर के इस जवाब की काफी तारीफ हो रही है।

अदनान सामी का ट्वीट

Sure...Kashmir is an integral part of India. Don’t poke your nose in things that do NOT belong to you! https://t.co/SPoTZPElka