एडल्ट स्टार मिया खलीफा ने की सगाई, कर रही दूसरी शादी की तैयारी

मुंबई. एडल्ट स्टार रह चुकी मिया खलीफा ने सगाई की खबरों से फैंस को चौंका ही दिया। दरअसल, हाल ही में मिया, ब्वॉयफ्रेंड रॉबर्ट सेंडबर्ग के संग शिकागो डीनर पर गई थीं। इस दौरान मिया को उनके ब्वॉयफ्रेंड ने प्रपोज किया और उन्होंने 'हां' कर दिया। इंस्टाग्राम पर फोटो शेयर कर दी सगाई की जानकारी...

मिया खलीफा ने अपने इंस्टाग्राम पर एक फोटो शेयर की और सगाई की जानकारी देते हुए लिखा, 'इंगेज्ड'। इस फोटो में उनकी उंगली में डायमेंड की रिंग दिख रही है। वहीं रॉबर्ट ने भी इस्टाग्राम पर लिखा, 'हम इस वीकेंड शिकागो गए और शानदार डिनर किया। मैंने मिया को प्रपोज किया और उसने कहा- हां!' बता दें, बहुत कम लोग ही जानते हैं कि मिया की ये दूसरी शादी है। इससे पहले वो 2011 में अपने दोस्त के साथ शादी कर चुकी हैं। हालांकि इनका रिश्ता ज्यादा दिन चल नहीं सका और करीब 5 साल बाद दोनों का तलाक हो गया।

