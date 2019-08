Dainik Bhaskar Aug 05, 2019, 04:36 PM IST

बॉलीवुड डेस्क. राष्ट्रीय मुद्दों पर फिल्में बनाने के लिए मशहूर अक्षय कुमार सोशल मीडिया पर ट्रोल हो रहे हैं। दरअसल, केंद्र सरकार ने सोमवार को अनुच्छेद 370 हटा दिया। अब जम्मू-कश्मीर और लद्दाख अलग-अलग केंद्र शासित प्रदेश होंगे। इसके लिए गृह मंत्री अमित शाह ने राज्यसभा में अनुच्छेद 370 हटाने के लिए संकल्प पेश किया था। शाह के प्रस्ताव रखने के बाद राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने अनुच्छेद 370 हटाने के लिए संविधान आदेश (जम्मू-कश्मीर के लिए) 2019 के तहत अधिसूचना जारी कर दी। बस इस घोषणा के बाद ही सोशल मीडिया पर अक्षय कुमार को लेकर कई मीम्स बनने लगे।

लोगों ने जमकर लिए मजे: अक्षय पर बने मीम्स में कहा गया कि अक्षय को अपनी अगली फिल्म की स्क्रिप्ट मिल गई। एक मीम में अक्षय और जॉन अब्राहम को अनुच्छेद 370 पर झगड़ते हुए दिखाया गया।

Article 370 removed.



Akshay Kumar and John Abraham fighting for its script:- pic.twitter.com/AeIcOPU6yE — Pranav Panwar (@Pranav_panwar) August 5, 2019

Now its time for @akshaykumar to make a new movie Named as #Article35A or #Article370 — Dr. Shubham soni🇮🇳🚩 (@Shubhamsoni0000) August 5, 2019

Please stop with your baseless speculations about things happening in Kashmir. Can't you guys just wait for a Akshay Kumar movie? 😤 — Ojas (@Ojasism) August 5, 2019

Akshay Kumar production team getting ready for the new script. #KashmirParFinalFight pic.twitter.com/t4fGcycJWc — Monica (@monicas004) August 5, 2019

No other prime minister has worked so enthusiastically for akshay kumar's script. #Article370 — Rofl Gandhi 2.0 (@RoflGandhi_) August 5, 2019