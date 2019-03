अनुराग ने अपने 8 थ्रेड के ट्वीट में कई लोगों के उदाहरण देकर बताया कि उनकी जिंदगी कैसे बनी या बिगड़ी। अनुराग ने अपने लिए भी कहा- कल को यह मेरे साथ भी हो सकता है। ऐसे में सवि को अपनी मदद खुद करनी होगी। मेरी नजर में चैरिटी किसी एक कला या कलाकार को नहीं बना सकती। एक एक्टर को सहानुभूति के तौर पर रोल देना उसका अपमान करना है।

We all make conscious choices. Go to cinemas and buy tickets for films that has unknown amazing talent like Savi Siddhu to make sure that they continue to be what they are best at, to be the artist they want to be. That’s all I had to say . Thank you