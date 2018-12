Dainik Bhaskar Dec 29, 2018, 02:04 PM IST

बॉलीवुड डेस्क. आमिर खान की फिल्म ठग्स ऑफ हिन्दोस्तान साल के आखिरी हफ्ते में 28 दिसम्बर को चीन में रिलीज हुई है। ठग्स की ओपनिंग इंडिया की तरह ही चीन में भी उम्मीद पर खरी नहीं उतरी। ट्रेड एनालिस्ट तरण आदर्श ने ट्वीट कर चीन में पहले दिन की कमाई के आंकड़े शेयर किए।

Aamir Khan is a big draw in #China and his last two films [#Dangal, #SecretSuperstar] have done stupendous biz there... Yet, #ThugsOfHindostan has had a shockingly low start in #China...

Fri $ 1.53 mn [₹ 10.67 cr]... Includes previews

Showings: 27,577

Admissions: 338,601#TOH