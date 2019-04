बॉलीवुड डेस्क. फिल्म निर्माता राम गोपाल वर्मा ने आंध्र प्रदेश के सीएम एन चंद्रबाबू नायडू के जन्मदिन यानी 20 अप्रैल के दिन तेलंगाना के सीएम कुलकुकुंतला चंद्रशेखर राव (केसीआर) पर एक बायोपिक की घोषणा की है। ट्विटर पर एक वीडियो पोस्ट करते हुए रामू ने यह कन्फर्म किया।



Like how the peaceful Gandhi fought the British and got india, the Agressive Gandhi KCR fought the Andhras and got Telangana #TIGERKCR pic.twitter.com/mUQkl3nZiF

KCR की गांधी से की तुलना : राम गोपाल वर्मा ने टाइगर केसीआर का फर्स्ट-लुक पोस्टर भी जारी किया, जिसमें कैप्शन लिखा है, 'द अग्रेसिव गांधी'। उन्होंने यह भी आश्वासन दिया कि फिल्म आंध्र प्रदेश के लोगों को अंधेरे में नहीं रखेगी। उन्होंने एन चंद्रबाबू नायडू पर भी जमकर कटाक्ष किया, यह कहकर कि यह फिल्म केवल उन लोगों के बारे में है, जिन्होंने अलगाव की परिस्थितियों का निर्माण किया।

My film will not show Andhras as villains ..It’s only a few Andhrollu who did vennupotu to crores of Andhrollu by creating circumstances for separation #TIGERKCR https://t.co/A1eGxmQkFs