लेकिन हम इन लोगों को क्यों माफ कर देते हैं। क्या हम जानते हैं ऐसा करना उन्हें हमारी गरिमा के साथ खिलवाड़ करने की ताकत देता है। हमें घर में छिपने के लिए मजबूर करता है। मुझे कई बार छिपना पड़ा ताकि ऐसी स्थिति से खुद को बचा सकूं। ये क्यों ठीक है? एक दरिंदा आजाद खुला घूम सकता है और हम महिलाओं को डर के साथ छिपना पड़ता है।

(2) so forgiving to the men, do we realise that is what gives them the strength to ruin our dignity, hide us women in our houses. I hid many times so as to not get myself in a sticky situation. Why is it ok? For a man who is predetor to walk free while we hide in shame n fear? https://t.co/VcCxryE8Ff