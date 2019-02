बॉलीवुड डेस्क. पुलवामा अटैक में CRPF जवानों की शहादत से बॉलीवुड में दुख और गुस्सा है। उनका गुस्सा अब पाकिस्तान के साथ कल्चरल एक्सचेंज को पूरी तरह रोकने के लिए तैयार है। फिल्म् वर्कर्स एसोसिएशन्स के बाद प्रोड्यूसर्स ने भी डिसीजन लिया है कि वे अपनी फिल्में पाकिस्तान में रिलीज नहीं करेंगे। अगली तिमाही में रिलीज होने वाली टोटल धमाल, अर्जुन पटियाला और लुका छिपी का नाम इस लिस्ट में शामिल है।

कैंसल किया करार : दिनेश विजन ने पाकिस्तानी डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ किए करार को कैंसल कर दिया है। उन्होंने घोषणा करते हुए बताया कि उनकी अगली फिल्म लुका छिपी और अर्जुन पटियाला पाकिस्तान में रिलीज नहीं होगी।

तीन फिल्में शामिल : इसके पहले अजय देवगन ने भी अपनी फिल्म टोटल धमाल को पाकिस्तान में रिलीज न करने की घोषणा की थी। टोटल धमाल 22 फरवरी को रिलीज हो रही है। जबकि लुका छिपी 1 मार्च को और अर्जुन पटियाला 3 मई को रिलीज होगी।

In light of the current situation the team of Total Dhamaal has decided to not release the film in Pakistan.