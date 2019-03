क्या दूसरी बार पापा बनने वाले हैं अभिषेक बच्चन? बेबी बंप के साथ ऐश्वर्या राय की फोटो हो रही वायरल

मुंबई। ऐश्वर्या राय को लेकर खबर सामने आ रही है कि वे प्रेग्नेंट हैं। इसके बाद से उनके फैंस यह जानने के लिए बेहद उत्सुक हैं कि क्या वो सच में दूसरी बार मां बनने वाली हैं। दरअसल, ऐश्वर्या और अभिषेक की एक फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। इसमें ऐश्वर्या का बेबी बंप नजर आ रहा है, जिसे लेकर उनके प्रेग्नेंट होने की खबर तेजी से वायरल हो रही है। पति के साथ गोवा घूमने गई थीं ऐश्वर्या...

होली के मौके पर जहां सभी सेलेब्स होली सेलिब्रेट कर रहे थे वहीं ऐश्वर्या पति के साथ क्वालिटी टाइम बिताने के लिए गोवा गई थीं। इस दौरान की एक फोटो ट्विटर पर शेयर की गई है, जिसमें वो अभिषेक के साथ समंदर किनारे टहल रही हैं। इस फोटो में ही उनका पेट थोड़ा बड़ा दिखाई दे रहा है। इसके बाद से ये फोटो वायरल हो रही है। हालांकि बच्चन परिवार की ओर से प्रेग्नेंसी की खबर को लेकर अभी तक कोई रिएक्शन नहीं आया है। बता दें, ऐश और अभिषेक ने 2007 में शादी की थी। इसके बाद बाद ऐश्वर्या ने नवंबर, 2011 में बेटी अराध्या को जन्म दिया था।

Aishwarya Rai Bachchan and @juniorbachchan at Benaulim Beach yesterday as captured by Santosh Mirajkar for The Goan Everyday #Bollywood #Goa #beaches #ItsBetterInGoa #bollywoodstars #actors #news #BestNewspaper #HoliHai #Holi #HoliHoliday #Holi2019 pic.twitter.com/Da0mK0uMcc

— The Goan Everyday (@thegoaneveryday) March 21, 2019