Abhishek Bachchan Birthday : अभिषेक बच्चन की क्यूट फोटो शेयर कर पत्नी ऐश्वर्या राय ने किया बर्थडे विश, लिखा- 'हमेशा... माई बेबी, हैप्पी हैप्पी बर्थडे बेबी', बहन श्वेता ने बपचन की फोटो के साथ भाई को दी बधाई

एंटरटेनमेंट डेस्क. (Abhishek Bachchan) आज (5 फरवरी) 43 साल के हो गए हैं। इस मौके पर पत्नी ऐश्वर्या राय (Aishwarya Rai) ने अपने इंस्टाग्राम पर पति के बचपन की एक क्यूट फोटो शेयर उन्हें बर्थडे विश किया। फोटो शेयर कर उन्होंने लिखा- 'हमेशा...माई बेबी हैप्पी हैप्पी बर्थडे बेबी।' ऐश ने एक फोटो और शेयर की है जिसमें वे पति के साथ साथ नजर आ रही है। बहन ने दी बधाई...



- अभिषेक को बड़ी बहन श्वेता बच्चन (Shweta Bachchan) ने भी बर्थडे विश किया। उन्होंने भाई के साथ खुद की एक बचपन की फोटो की शेयर की। इस फोटो पर उन्होंने कैप्शन लिखा- 'Love you beyond words and reason ♥️'.



- अभिषेक बच्चन- ऐश्वर्या राय की शादी को 11 साल पूरे हो गए हैं। दोनों की शादी 20 अप्रैल, 2007 को हुई थी। दोनों की छह साल की बेटी है आराध्‍या।



श्वेता ने खोला था राज

कॉफी विद करण में अभिषेक बच्चन ने खुलासा किया था कि मां से ज्यादा डरता हैं। इस पर उनकी बहन श्वेता ने जवाब दिया था कि ये मां से नहीं पत्नी से ज्यादा डरते हैं।



- अभिषेक के वर्कफ्रंट की बात करें तो 2018 में उनकी फिल्म 'मनमर्जियां' आई थी। कपल लंबे अरसे बाद ' ' में साथ काम करने वाला था लेकिन रिपोर्ट्स की मानें तो ये प्रोजेक्ट बंद हो गया है।