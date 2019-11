Dainik Bhaskar Nov 07, 2019, 06:14 PM IST

बॉलीवुड डेस्क. भारत में हॉरर मूवीज का साम्राज्य खड़ा करने वाले रामसे भाईयों के जीवन पर फिल्म बनने जा रही है। 'दि रामसे बायोपिक' नाम की फिल्म को अजय देवगन प्रोड्यूस करने जा रहे हैं। उन्होंने ट्वीट कर इसकी आधिकारिक घोषणा कर दी है। अजय के अलावा प्रीति सिन्हा भी प्रोड्यूसर के तौर पर फिल्म का हिस्सा रहेंगी।

It gives me & @pritisinha333 great joy to announce our next project as producers. A fascinating journey of passion, hardships and immense success of 3 Generations of the Ramsay family.