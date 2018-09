Danik Bhaskar | Sep 25, 2018, 12:21 PM IST

बॉलीवुड डेस्क. एक्टर अजय देवगन ने एक दिन पहले अपने ट्विटर अकाउंट पर काजोल का वॉट्सएप नंबर शेयर कर दिया था। अजय ने लिखा था- काजाेल इंडिया में नहीं हैं, उनसे संपर्क केवल उनके वॉट्सएप नंबर पर करें 98201*****। कुछ ही घंटों बाद अजय ने एक और ट्वीट कर यह साफ कर दिया कि यह महज एक प्रैंक था।

Pranks on film set are so passé… so tried pulling one on you guys here.. 😂 😜 @KajolAtUN https://t.co/SpQzsfhlAB — Ajay Devgn (@ajaydevgn) September 24, 2018

लेकिन काजोल को आया गुस्सा : काजोल ने अजय के इस प्रैंक को सीरियसली लेते हुए अपने ट्विटर अकाउंट पर अजय को फटकार लगा दी। काजोल ने लिखा- देखो, तुम्हारे प्रैंक स्टूडियो से बाहर आए हैं, लेकिन इन्हें घर में एंट्री नहीं मिलेगी।

Looks like your pranks are out of the studios now... But there is No Entry for them at home! 😡 https://t.co/BJsBKW5jjD — Kajol (@KajolAtUN) September 25, 2018

यूजर्स से अजय ने कहा - अजय देवगन के इस प्रैंक को उनके फैन्स ने भी गंभीरता से लिया था। जिसके बाद कईयों ने उन्हें नसीहत दी, तो कई लोगों ने मीम बनाकर उनके प्रैंक को और भी ज्यादा मजेदार बना दिया। एक यूजर के सजेशन पर अजय ने लिखा- कभी हंस भी लिया करो पाजी!

Warning: This stunt was performed by a highly trained professional. 😜

Do not try this at home. https://t.co/wxGYNBqEMg — Ajay Devgn (@ajaydevgn) September 24, 2018