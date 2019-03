बॉलीवुड डेस्क. इन दिनों बॉलीवुड में बॉयोपिक का दौर चल रहा है। इसी कड़ी में अब एक और फिल्म जुड़ने जा रही है। ये फिल्म है भुज: द प्राइड ऑफ इंडिया। ये 1971 भारत-पाक युद्ध में IAF विंग कमांडर रहे विजय कार्निक पर बनाई जा रही है। विंग कमांडर कार्निक का किरदार अजय देवगन निभाएंगे। इसके निर्माता भूषण कुमार हैं और निर्देशन अभिषेक दुधाहिया करेंगे। भूषण कुमार ने अपने ट्विटर हैंडल पर फिल्म की अनाउंसमेंट की है।

Collaborating with @ajaydevgn once again, for #BhujThePrideOfIndia, based on Squadron Leader Vijay Karnik. The film will be directed by #AbhishekDudhaiya @TSeries #KrishanKumar #SelectMediaHoldingsLLP #GinnyKhanuja @vajir