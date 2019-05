बॉलीवुड डेस्क. अजय देवगन के पिता और मशहूर एक्शन डायरेक्टर वीरू देवगन का निधन हो गया है। पिछले कुछ समय से बीमार चल रहे वीरू को सांताक्रूज के सूर्या हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था, जहां सोमवार सुबह उन्हें कार्डियक अरेस्ट आया था। उनका अंतिम संस्कार सोमवार शाम 6 बजे विले पार्ले स्थित श्मशान भूमि पर किया जाएगा। वीरू बॉलीवुड के सबसे पुराने एक्शन डायरेक्टर्स और स्टंटमैन में से एक थे।

वीरू देवगन ने सत्ते पे सत्ता, स्वर्ग से सुंदर, दस नंबरी, मिस्टर नटवरलाल, क्रांति, राम तेरी गंगा मैली, आखिरी रास्ता, मिस्टर इंडिया, फूल और कांटे, इश्क जैसी 80 से ज्यादा फिल्मों में एक्शन कोरियोग्राफर के रूप में अपना योगदान दिया था। 1999 में उन्होंने बतौर डायरेक्टर-प्रोड्यूसर हिंदूस्तान की कसम बनाई थी।

Veeru Devgan passed away this morning [27 May 2019]... Father of Ajay Devgn... Veeru ji was an accomplished action director... Also directed #HindustanKiKasam, starring son Ajay with Amitabh Bachchan... Funeral will be held today at 6 pm... Heartfelt condolences to Devgn family.