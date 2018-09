अजय देवगन ने सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया वाइफ काजोल का पर्सनल नंबर, हंगामा मचा तो बताई असली बात

एंटरटेनमेंट डेस्क. ने सोमवार को पत्नी काजोल का वॉट्सअप नंबर ट्विटर पर शेयर कर सभी को हैरान कर दिया था। काजोल का नंबर शेयर करते ही सोशल मीडिया पर उनके फैन्स खुश हो गए। कई लोगों ने इस बात की भी आलोचना की कि आखिर अपनी वाइफ एक एक मशहूर एक्ट्रेस का पर्सनल नंबर आप कैसे पब्लिक कर सकते हैं? लेकिन कुछ घंटे बाद ही अजय देवगन ने असली बात बताई। दरअसल, अजय ने दोबारा एक ट्वीट कर लिखा- वे प्रैंक कर रहे थे। यानी जो नंबर उन्होंने दिया था वो काजोल का था ही नहीं। वैसे अजय ने प्रैंक की बात स्वीकारते हुए ये नहीं बताया कि जो नंबर उन्होंने शेयर किया वो किसका था। अजय ने क्या ट्वीट किया था?

- अजय ने ट्विटर पर लिखा था- Kajol not in country.. co-ordinate with her on WhatsApp 9820123300.

- काजोल के नंबर मिलते ही फैन्स के मैसेज आने लगे। एक फैन ने अजय के ट्वीट को री-ट्वीट कर लिखा- 'थैंक्स, मैं इस नंबर को अपने फैमिली ग्रुप में जोड़ देता हूं। मेरे पेरेंट्स काजोल के सबसे बड़े फैन है'।



काजोल ने दिया करारा जवाब

अजय द्वारा किया गया प्रैंक काजोल को पसंद नहीं आया। उन्होंने ट्वीट कर इस प्रैंक पर रिएक्ट किया है। उन्होंने ट्वीट कर लिखा- 'लगता है तुम्हारे प्रैंक स्टूडियो से बाहर कर दिए गए हैं। लेकिन इनकी घर पर एंट्री नहीं है। ये लिखते हुए काजोल ने गुस्से वाला इमोजी भी बनाया है।

Pranks on film set are so passé… so tried pulling one on you guys here.. 😂 😜 @KajolAtUN https://t.co/SpQzsfhlAB — Ajay Devgn (@ajaydevgn) September 24, 2018

Looks like your pranks are out of the studios now... But there is No Entry for them at home! 😡 https://t.co/BJsBKW5jjD — Kajol (@KajolAtUN) September 25, 2018

अजय-काजोल का वर्कफ्रंट

अजय की अपकमिंग फिल्म 'दे दे प्यार दे' और 'टोटल धमाल' है। दोनों की फिल्मों की शूटिंग जारी है। वहीं, काजोल की अपकमिंग फिल्म 'हेलिकॉप्टर ईला' है। ये फिल्म 12 अक्टूबर को रिलीज होगी।