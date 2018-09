अजय देवगन के गंभीर चेहरे के पीछे छिपा है एक शातिर प्रैंक मास्टर, एक बार तो इनके कारण सैफ अली खान सिर्फ धोती पहनकर ही दौड़ने लगे थे

एंटरटेनमेंट डेस्क. का चेहरा अक्सर गंभीर बना रहता है..लेकिन इस गंभीर चेहरे के पीछे एक खुराफाती प्रैंकस्टर छिपा है। ये प्रैंक करने में इतने माहिर हैं कि अपनी वाइफ तक को नहीं छोड़ा। लेकिन अजय देवगन के प्रैंक के शिकार उनके साथी कलाकार भी हो चुके हैं। एक बार इनका शिकार बने थे । नौबत ये आई कि बिना कोई शर्ट पहने सिर्फ धोती पर ही सैफ शूटिंग सेट पर दौड़ते नजर आए थे। 'ओम्कारा' के समय किया था प्रैंक...

बात 2006 की है। फिल्म 'ओम्कारा' की शूटिंग हो रही थी। इस फिल्म में अजय देवगन के साथ सैफ अली खान और भी थे। विवेक ने अपने एक इंटरव्यू में बताया था कि अजय सेट पर अक्सर साथी कलाकारों के साथ मजाक करते रहते थे। एक दिन तीनों इलाहाबाद में प्रयाग मंदिर के पास शूटिंग कर रहे थे। तब सेट पर एक चर्चा थी कि इलाके का बाहुबली इन स्टार्स को किडनैप करना चाहते हैं। इसी के बैकड्रॉप में अजय देवगन ने सैफ को बेवकूफ बनाया। दरअसल प्रयाग मंदिर के पास शूटिंग के दिन विवेक और अजय की शूटिंग पहले खत्म हो गई। इसके बाद अजय और विवेक हेलिकॉप्टर से वहां से जाने लगे। इसी बीच अजय देवगन और विवेक ने सैफ को कह दिया कि - हमारा काम तो हो गया, हम जा रहे हैं। उम्मीद है तुम्हारी सेफ्टी के लिए यहां पूरे सुरक्षा इंतजाम होंगे।'' अजय और विवेक हेलिकॉप्टर में बैठे ही थे कि सैफ का सीन भी पूरा हो गया। लेकिन वो कहीं छूट न जाएं इस डर से बिना कपड़े पहने शूटिंग के कपड़ों में ही हेलिकॉप्टर की ओर दौड़ पड़े। शूटिंग के दौरान सैफ सिर्फ धोती पहने हुए थे। ऊपर शर्ट तक नहीं थी।

अजय देवगन ने वाइफ को भी नहीं छोड़ा

बता दें, अजय देवगन ने सोमवार (24 सितंबर, 2018) को पत्नी काजोल का वॉट्सअप नंबर ट्विटर पर शेयर कर सभी को हैरान कर दिया था। काजोल का नंबर शेयर करते ही सोशल मीडिया पर उनके फैन्स खुश हो गए। कई लोगों ने इस बात की भी आलोचना की कि आखिर अपनी वाइफ एक एक मशहूर एक्ट्रेस का पर्सनल नंबर आप कैसे पब्लिक कर सकते हैं? लेकिन कुछ घंटे बाद ही अजय देवगन ने असली बात बताई। दरअसल, अजय ने दोबारा एक ट्वीट कर लिखा- वे प्रैंक कर रहे थे। यानी जो नंबर उन्होंने दिया था वो काजोल का था ही नहीं। वैसे अजय ने प्रैंक की बात स्वीकारते हुए ये नहीं बताया कि जो नंबर उन्होंने शेयर किया वो किसका था। अजय ने क्या ट्वीट किया था?



- अजय ने ट्विटर पर लिखा था- Kajol not in country.. co-ordinate with her on WhatsApp 9820123300.



काजोल ने दिया करारा जवाब

अजय द्वारा किया गया प्रैंक काजोल को पसंद नहीं आया। उन्होंने ट्वीट कर इस प्रैंक पर रिएक्ट किया है। उन्होंने ट्वीट कर लिखा- 'लगता है तुम्हारे प्रैंक स्टूडियो से बाहर कर दिए गए हैं। लेकिन इनकी घर पर एंट्री नहीं है। ये लिखते हुए काजोल ने गुस्से वाला इमोजी भी बनाया है।