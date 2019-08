Dainik Bhaskar Aug 20, 2019, 08:11 PM IST

बॉलीवुड डेस्क. सेक्रेड गेम्स-2 के एक दृश्य को लेकर अकाली दल विधायक मनजिंदर सिंह सिरसा ने निर्माता अनुराग कश्यप को चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि अगर धार्मिक भावनाओं से खिलवाड़ किया गया तो हम उन्हें जेल तक छोड़कर आएंगे। सिरसा ने वेब सीरीज के उस दृश्य पर नाराजगी जाहिर की, जिसमें सरताज सिंह का किरदार निभा रहे सैफ अली खान अपना कड़ा उतारकर फेंक देते हैं।

धर्मों का अध्ययन करें अनुराग : सिख धर्म के पांच ककारों में से एक कड़ा के अपमान को लेकर सिरसा ने ट्विटर पर एक वीडियो शेयर किया है जिसमें वे सेक्रेड गेम्स-2 इस क्लिप के बारे में बता रहे हैं। सिरसा ने कहा- अपने प्रोजेक्ट में केवल सनसनी फैलाने और मनोरंजन के लिए सिखों का नकारात्मक किरदार पेश करने से पहले अनुराग कश्यप कम से कम हिंदू और सिख धर्मों के बारे पढ़ लें।



We cannot let Bollywood stars play with our religious faiths & sentiments. I warn Anurag Kashyap; he should at least study the scriptures of Sikhs & Hindus before he portrays the characters so negatively in his projects just for entertainment or sensationalisation@ANI @aajtak pic.twitter.com/4h34Ib9tDN