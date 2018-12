टाइगर श्रॉफ की 'बागी 2' को पछाड़ साल की चौथी सबसे कमाऊ हिंदी फिल्म बनी '2.0', अक्षय-रजनी की फिल्म दुनियाभर में कमा चुकी 600 करोड़ से ज्यादा

। और साउथ सुपरस्टार रजनीकांत की फिल्म '2.0' दिन-ब-दिन बेहतरीन कमाई कर रही है। ट्रेड एनालिस्ट तरण आदर्श के ट्वीट के मुताबिक, 10वें दिन की तुलना में 11वें दिन फिल्म की कमाई में करीब 31 फीसदी का इजाफा हुआ। रविवार को फिल्म ने 12 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया, जबकि शनिवार को फिल्म की कमाई 9.15 करोड़ रुपए थी। 11वें दिन की कमाई के साथ ही हिंदी बेल्ट में फिल्म का अब तक का कलेक्शन 166.75 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। 11 दिन में ही साल की चौथी सबसे कमाऊ फिल्म बनी 2.0...



महज 11 दिनों में ही 2.0 साल 2018 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों की लिस्ट में चौथे नंबर पर पहुंच गई है। फिल्म ने अब तक लिस्ट में चौथे नंबर पर काबिज रही की फिल्म 'बागी 2' को मात दी है। 'बागी 2' का लाइफटाइम कलेक्शन 165 करोड़ रुपए है। अक्षय-रजनी की फिल्म 2.0 से आगे अब सिर्फ संजू (341 करोड़), पद्मावत (300 करोड़) और (169 करोड़) ही बची हैं।



अब खतरे में है सलमान की कुर्सी...

लगातार चल रही शानदार कमाई की बदौलत अब बॉलीवुड के भाईजान सलमान की कुर्सी भी खतरे में है। 2018 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में सलमान की ' ' 169 करोड़ की कमाई के साथ फिलहाल तीसरे नंबर पर है। हालांकि 2.0 अब से सिर्फ 3 करोड़ ही पीछे है। उम्मीद है कि सोमवार को होने वाले कलेक्शन में 2.0 सलमान की इस फिल्म का रिकॉर्ड भी तोड़ देगी।



दुनियाभर में 600 करोड़ से ज्यादा कमा चुकी '2.0'

'2.0' ने रिलीज के 11 दिन बाद भी दर्शकों की नब्ज पकड़ रखी है। ट्रेड एनालिस्ट्स के मुताबिक, वर्ल्डवाइड कलेक्शन की बात करें तो फिल्म ने सभी वर्जन मिलाकर 623.19 करोड़ का कलेक्शन कर लिया है। बता दें कि शंकर के डायरेक्शन में बनी इस फिल्म ने महज 4 दिनों में ही 400 करोड़ कमा लिए थे। फिल्म ने सिर्फ में करीब 150 करोड़ का कलेक्शन किया है।

11 दिनों में ऐसा रहा 2.0 का कलेक्शन...

#2Point0 put up a super-strong total in Weekend 2... Growth on second Sat [56.41%] and second Sun [31.15%] help put up an impressive total... [Week 2] Fri 5.85 cr, Sat 9.15 cr, Sun 12 cr. Total: ₹ 166.75 cr. India biz. Note: HINDI version.