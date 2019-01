2.0 की एक्ट्रेस ने की अरबपति ब्वॉयफ्रेंड से इंगेजमेंट, मंगेतर की बाहों में डायमंड रिंग फ्लॉन्ट करती आई नजर, सलमान खान से रहा एक्ट्रेस का लिंकअप

. फिल्म '2.0' में की एक्ट्रेस (Amy Jackson) इन दिनों अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर सुर्खियों में हैं। एमी ने अपने लॉन्ग टाइम ब्वॉयफ्रेंड एंड ब्रिटिश के मल्टी मिलेनियर जॉर्ज पानायियोटौ (George Panayiotou) से सगाई कर ली है। साल 2019 शुरु होते ही 1 जनवरी को कपल ने सगाई की। एमी ने मंगेतर के साथ रोमांटिक फोटो शेयर की है जिसमें वो जॉर्ज की बाहों में अपनी बड़ी सी डायमंड रिंग फ्लॉन्ट करती नजर आ रही हैं। फोटो के कैप्शन में एमी ने लिखा, "1st January 2019 The start of our new adventure in life? I love you. Thank you for making me the happiest girl in the world." बता दें, एमी से उनके ब्वॉयफ्रेंड जॉर्ज की मुलाकात 2015 में एक फ्रेंड के जरिए में हुई थी। उसी दौरान से ये कपल एक-दूसरे को डेट कर रहा है। जॉर्ज रियल स्टेट टायकून एंड्रियास पानायियोटौ के बेटे हैं। वहीं उनका खुद का अपना एक एक्सपेन्सिव नाइटक्लब Queens’s City भी है। प्रतीक से हो गई थी एमी की सगाई...



- जॉर्ज से पहले एमी पॉलीटीशियन एंड एक्टर (Raj Babbar) के बेटे प्रतीक बब्बर(Prateik Babbar) को डेट कर रही थीं। दोनों की सगाई हो गई थीं यहांतक कि एमी-प्रतीक का रिलेशनशिप शादी के मोड़ तक पहुंच गया था हालांकि किन्हीं कारणों से ये कपल अलग हो गया।

- 'जाने तू या जाने ना', 'एक दीवाना था' और 'धोबी घाट' जैसी फिल्मों में काम करने वाले प्रतीक बब्बर ने एमी से ब्रेकअप के बाद 22 जनवरी 2018 को सान्या सागर(Sanya Sagar) से सगाई कर ली।

के साथ जुड़ा नाम

- एमी का नाम (Salman Khan) से जुड़ चुका है। 2017 में जब रजनीकांत स्टारर फिल्म 2.0 के फर्स्ट लुक लॉन्च हुआ था तो सलमान बिन बुलाए ही मेहमान की तरह पहुंच गए थे इसके बाद हर तरफ खबर थी कि उनके और एक्ट्रेस के बीच कुछ पक रहा है! लेकिन इन सभी रिपोर्ट्स का खंडन करते हुए एमी ने सफाई दी थी।

- एमी ने एक मैगजीन कवर लॉन्च में बताया था- " को कौन डेट नहीं करना चाहेगा, पर मैं सिंगल हूं और किसी को डेट नहीं कर रही हूं। मैं के साथ काम करना चाहूंगी, वो मेरी लिस्ट में टॉप पर हैं।"

- 2017 में ही सलमान के भाई सोहेल खान(Sohail Khan) की फिल्म 'फ्रीकी अली' के प्रमोशन पर उनकी और एमी की केमिस्ट्री चर्चा का विषय बनी थीं। इवेंट की कई फोटोज वायरल हुई थी, जिसमें सलमान एमी को हग करते और उनके साथ पोज देते दिखे थे। इसके अलावा सलमान की कई पार्टीज में भी एमी शामिल हो चुकी हैं। इसी वजह से दोनों को काफी करीब माना जा रहा था।

सूरज पंचोली से भी जुड़ा नाम

- एमी का नाम आदित्य पंचोली के बेटे और सूरज पांचोली(Sooraj Pancholi) से भी जुड़ चुका है। सूत्रों की मानें तो जिया खान के बाद सूरज का रिश्ता एमी से सामने आया था। यही नहीं एमी में एक नए अपार्टमेंट में शिफ्ट हो गई थीं जहां से सूरज का घर काफी नजदीक था।