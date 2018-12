ईशा अंबानी की प्री-वेडिंग सेरेमनी के लिए बॉलीवुड के 2 डिजाइनर ने तैयार किए आउटफिट्स, जोरों से चल रहीं तैयारियों के बीच उदयपुर पहुंचे अक्षय, महाआरती के बाद होगी ग्रैंड संगीत सेरेमनी

मुंबई. बिजनेसमैन मुकेश अंबानी की बेटी ईशा अंबानी की प्री-वेडिंग सेरेमनी के लिए सेलेब्स उदयपुर पहुंचने लगे हैं। बॉलीवुड के मशहूर डिजायनर मनीष मल्होत्रा और अक्षय कुमार उदयपुर पहुंच गए हैं। मनीष 8 और 9 दिसंबर को शादी से पहले होने वाली प्री-वेडिंग फेस्टिवल के लिए ड्रेसेस का इंतजाम करेंगे। वे ओबरॉय उदयविलास और सिटी पैलेस के स्टाफ के लिए ड्रेस बनाने वाले हैं। मनीष ने हाल ही में ईशा अंबानी, नीता अंबानी और मुकेश अंबानी के साथ फोटोज भी शेयर की हैं। मनीष के साथ बॉलीवुड के फेमस डिजाइनर सब्यसाची ने भी अंबानी फैमिली के लिए ड्रेसेस तैयार किए हैं। बता दें, सूत्रों का दावा है कि 8 या 9 दिसंबर को प्रधानमंत्री मोदी भी समारोह में शामिल हो सकते हैं। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन के साथ उनकी पत्नी हिलेरी क्लिंटन शनिवार को आएंगी। क्लिंटन दंपती 4 दिन तक मेवाड़ में ही रहेंगे। वे 11 दिसंबर को मुंबई के लिए रवाना होंगे। नागालैंड के सिंगर का ग्रुप करेगे परफॉर्म...



- नागालैंड के संगीतकार निसे मेरुनो(Nise Meruno) अंबानी परिवार के शादी में चार चांद लगाने वाले हैं। ईशा-आनंद पीरामल की शादी में निसे मेरुनो गीत गाएंगे। निसे मेरुनो पूर्वोत्तर के मशहूर गायक हैं जिनको कई सम्मान भी मिले हैं।

- निसे मेरुनो अपने नागालैंड के क्षेत्र में लंबे टाइम से ग्रुप के साथ काम कर रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, निसे शादी के मेन रिसेप्शन पर अपने संगीत का जादू बिखेरेंगे।

- शादी के बाद ईशा अंबानी-आनंद पीरामल का मुंबई में 13 दिसंबर को रिसेप्शन रखा गया है। अंबानी परिवार के लिए निसे पहली बार परफोर्म करेंगे लेकिन पीरामल परिवार के लिए वे 2009 में भी परफॉर्म कर चुके हैं। स्वाति पीरामल की बेटी नंदिनी पीरामल की शादी में जयपुर में इससे पहले वे परफॉर्म कर चुके हैं।



महाआरती के साथ होगा ग्रैंड सेरेमनी का आगाज

- बिजनेसमैन मुकेश अंबानी की बेटी ईशा अंबानी और आनंद पीरामल की शादी से पहले लेक सिटी उदयपुर में 8-9 दिसंबर को उनकी प्री-वेडिंग सेरेमनी रखी गई है। होटल उदय विलास में ग्रैंड सेलिब्रेशन की तैयारी जोरों पर है।

- बुधवार से ही वीवीआईपी मेहमानों का आना शुरू हो गया है। 8 दिसंबर को अमेरिका की पूर्व विदेश मंत्री हिलेरी क्लिंटन आएंगी। उनके पति व पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन के भी आने की संभावना है। इससे पहले अमेरिकी सुरक्षा एजेंसी के सुरक्षा गार्डों ने उदयपुर जिला पुलिस के साथ बैठक कर समारोह स्थलों का जायजा लिया। मुकेश अंबानी भी परिवार और रिश्तेदार सहित उदयपुर में हैं।

- 8 दिसंबर को महाआरती के साथ ग्रैंड सेरेमनी का आगाज होगा। वहीं 8-9 को हो रहे संगीत में प्रियंका चोपड़ा, शाहरुख खान, करन जौहर, अमेरिकन सिंगर एंड सॉन्ग राइटर टेलर स्विफ्ट परफॉरमेंस देंगे।

