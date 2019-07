Dainik Bhaskar Jul 13, 2019, 02:10 PM IST

बॉलीवुड डेस्क. अक्षय कुमार को फोर्ब्स ने दुनिया के सबसे ज्यादा कमाई करने वाले एक्टर्स की लिस्ट में 33वां स्थान दिया है। वह इस लिस्ट में जगह बनाने वाले एकमात्र भारतीय हैं। उनकी कमाई 6.5 करोड़ डॉलर (444 करोड़ रुपए) है। पिछले एक साल में उन्होंने एक फिल्म के लिए 34 करोड़ रुपए से 68 करोड़ रुपए तक लिए। 2018 की लिस्ट में अक्षय 270 करोड़ रुपए की कमाई के साथ 76वें नंबर पर थे।उनकी इस उपलब्धि पर तापसी ने उन्हें बधाई दी।

Inspiring , deserving and truly one of the best we have around. 👏🏼👏🏼👏🏼👏🏼👏🏼👏🏼👏🏼 @akshaykumar

Bas sir ab sharing and caring ki baari hai 😜 https://t.co/vNamRcUiMl