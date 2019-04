बॉलीवुड डेस्क. अक्षय कुमार ने अपनी अपकमिंग फिल्म 'गुड न्यूज' की नई रिलीज डेट अनाउंस की है। शनिवार को एक पोस्टर शेयर करते हुए ट्वीट में उन्होंने लिखा, "नए साल की अच्छी शुरुआत के लिए गुड न्यूज! 27 दिसंबर को मिलते हैं। पोस्टर पर भी फिल्म की रिलीज डेट की जानकारी है। लिखा है, "नए साल में आपके लिए गुड न्यूज ला रहे हैं। डिलीवरी डेट- 27 दिसंबर 2019."

पहले जुलाई में रिलीज होने वाली थी फिल्म

- राज मेहता के डायरेक्शन में बनी यह फिल्म पहले 19 जुलाई 2019 को रिलीज होने वाली थी। अगस्त 2018 में अक्षय कुमार ने इसका अनाउंसमेंट भी ट्विटर के ज़रिए किया था। खैर, फिल्म में करीना कपूर अक्षय के अपोजिट नजर आएंगी। दिलजीत दोसांझ और कियारा आडवाणी का भी इसमें अहम रोल होगा।

Good News! That's the name of our film and so is the news I am sharing :) It is a ‘dramedy’

Due Date 19th July, 2019.#GoodNews @karanjohar @apoorvamehta18 #KareenaKapoorKhan @diljitdosanjh @Advani_Kiara @raj_a_mehta @ShashankKhaitan @DharmaMovies #CapeOfGoodFilms pic.twitter.com/yKPVoOUOAW