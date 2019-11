Dainik Bhaskar Nov 20, 2019, 06:15 PM IST

फैक्ट चेक डेस्क. सोशल मीडिया पर बॉलीवुड अभिनेता अक्षय कुमार और पीएम नरेंद्र मोदी की फोटो के साथ एक मैसेज वायरल किया जा रहा है। इसमें लिखा है कि 'श्रीराम मंदिर निर्माण हेतू 10 करोड़ रुपए दान देने वाले देश के सच्चे हीरो अक्षय कुमार को सलाम'। दैनिक भास्कर मोबाइल ऐप के एक पाठक ने हमें यह वीडियो पुष्टि के लिए भेजा। पड़ताल में पता चला कि सोश मीडिया का दावा झूठा है।

क्या वायरल

क्या है सच्चाई

Met PM @narendramodi and got the opportunity to tell him about my upcoming 'Toilet-Ek Prem Katha.' His smile at just the title made my day! pic.twitter.com/qbvYrlbM2Y