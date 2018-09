सऊदी अरब में रिलीज होने वाली बॉलीवुड की पहली फिल्म बनी गोल्ड, खुद अक्षय ने शेयर की न्यूज

बॉलीवुड डेस्क. अक्षय कुमार स्टारर मूवी गोल्ड 100 करोड़ क्लब में शामिल होने के बाद एक और रिकॉर्ड अपने नाम कर चुकी है। गोल्ड, किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया में रिलीज होने वाली पहली बॉलीवुड बन गई है। अक्षय कुमार ने अपने ट्विटर अकाउंट पर पोस्ट लिखा है, जिसमें उन्होंने फिल्म के नए रिकॉर्ड को शेयर किया।

The story of India’s first Gold medal victory for the first time in the Kingdom of Saudi Arabia. Happy to share, #Gold is the first ever Bollywood movie to release in the Kingdom Of Saudi Arabia, in cinemas from today! @excelmovies @ZeeStudiosInt