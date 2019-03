पहले दिन की कमाई के मामले में अक्षय कुमार की 'केसरी' ने रणवीर सिंह और अजय देवगन की फिल्मों को पछाड़ा, शानदार ओपनिंग के साथ फिल्म ने कमाए इतने करोड़

एंटरटेनमेंट डेस्क. की 'केसरी' को बॉक्स ऑफिस पर शानदार ओपनिंग मिली। फिल्म ने पहले दिन करीब 22 करोड़ रुपए कमाए हैं। ट्रेड एनीलिस्ट रमेश बाला ने अपने ट्वीटर पर 'केसरी' की कमाई को लेकर जानकारी दी है। उन्होंने ट्वीट कर लिखा- 'अक्षय कुमार की 'केसरी' को 2019 की बॉलीवुड फिल्मों में सबसे जोरदार ओपनिंग मिली है। फिल्म ने पहले दिन 22 करोड़ रुपए कमाए है। क्रिटिक्स से मिला रिस्पॉन्स...



- अक्षय की फिल्म को क्रिटिक्स से भी अच्छा रिस्पॉन्स मिला है। डायरेक्टर अनुराग सिंह की फिल्म 18वीं शताब्दी के उस एतिहासिक युद्ध आधारित है, जिसमें 21 सिख जवानों ने 10 हजार से ज्यादा अफगानी सैनिकों से लोहा लेने का फैसला लिया था और अपने वतन की हिफाजित के लिए कई घंटे तक उनसे लड़ते रहे। बता दें कि धर्मा प्रोडक्शन के बैनर तले बनी फिल्म में अक्षय के साथ ने स्क्रीन शेयर की।

2019 की सबसे बड़ी ओपनिंग बनी अक्षय की 'केसरी'

- 2019 में रिलीज हुई अन्य फिल्मों की तुलना में अक्षय की केसरी ने शानदार कमाई की। इसी साल आई कंगना रनोट की फिल्म 'मणकर्णिका' ने पहले दिन 8.75 करोड़ रुपए कमाए। वहीं, की 'गली ब्वॉय' ने 19.40 करोड़ रुपए, - की फिल्म 'टोटल धमाल' ने 16.50 करोड़ रुपए और की फिल्म 'बदला' ने 5.94 करोड़ रुपए कमाए की। वहीं, सर्जिकल स्ट्राइक पर बनी फिल्म 'उरी' ने पहले दिन दिन 8.25 करोड़ रुपए कमाए थे। की फिल्म 'द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर' पहले दिन 3.50 करोड़ ही कमा पाई थी। की फिल्म 'एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा' ने पहले दिन 3.30 करोड़ रुपए कमाए थे।

