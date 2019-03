ताबड़तोड़ कमाई कर रही अक्षय कुमार की 'केसरी', फिल्म ने दूसरे दिन कमाए इतने करोड़, जल्दी पार कर लेगी बजट का आंकड़ा

एंटरटेनमेंट डेस्क. की फिल्म 'केसरी' बॉक्स ऑफिस पर ताबड़तोड़ कमाई कर रही है। फिल्म ने ओपनिंग डे पर 21.50 करोड़ रुपए कमाए वहीं, दूसरे दिन भी फिल्म को अच्छा रिस्पॉन्स मिला। ट्रेड एनालिस्ट रमेश बाला ने ट्वीट कर बताया कि फिल्म ने दूसरे 17 करोड़ रुपए की कमाई की। इस लिहाज से फिल्म ने दो दिन करीब 38 करोड़ रुपए का बिजनेस किया है। फिल्म क्रिटिक्स का मानें तो यदि 'केसरी' इसी रफ्तार से कमाई करती रही तो जल्दी ही अपने बजट का आंकड़ा भी पार कर लेगी। बता दें कि फिल्म का बजट 80 करोड़ रुपए है।

- 'केसरी' को क्रिटिक्स से अच्छा रिस्पॉन्स मिला है। देश के सभी हिस्सों में फिल्म जबरदस्त कमाई कर रही है। फिल्म को मिल रहे बेहतरीन रिस्पान्स से लोगों ने एडवांस बुकिंग तक कर रखी है।



- अक्षय कुमार और की फिल्म सारागढ़ी के युद्ध पर बेस्ड है। 'केसरी' इस साल यानी 2019 की सबसे बड़ी ओपनिंग फिल्म बनी है। फिल्म ने पहले ही बॉलीवुड के कई दिग्गजों की फिल्मों को पहले दिन की कमाई के मामले में पीछे छोड़ दिया है। फिल्म के डायरेक्टर अनुराग सिंह और प्रोड्यूसर हैं।

. @akshaykumar 's #Kesari does well on Day 2.. All-India Day 2 Nett is around ₹ 17 Crs.. Early Estimates..