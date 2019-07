Dainik Bhaskar Jul 17, 2019, 02:31 PM IST

बॉलीवुड डेस्क. वर्ल्ड इमोजी डे के मौके पर अक्षय कुमार ने एक मोशन इमोजी शेयर किया है जो स्पेशियली उनकी आने वाली फिल्म मिशन मंगल के लिए डिजाइन किया गया है। मिशन मंगल भारत के मार्स ऑर्बिटर मिशन पर आधारित है। यह फिल्म 15 अगस्त को रिलीज हो रही है।

ट्विटर पर जाहिद की खुशी : अक्षय ने ट्विटर पर 12 सैकंड के एक वीडियो के जरिए इमोजी शेयर की है। अक्षय ने लिखा- 'वर्ल्ड इमोजी डे के मौके पर मिशन मंगल के लिए सर्वश्रेष्ठ इमोजी खोजने का उत्साह देखना सुखद है। मिशन मंगल का इमोजी जो अभी बनाया गया है। ट्विटर इंडिया का धन्यवाद।' फिल्म का ट्रेलर 18 जुलाई को रिलीज हो रहा है।

It’s amazing to see so much enthusiasm to find the best emoji for #MissionMangal. The#MissionMangalEmoji has just been made. Thank you @TwitterIndia. #WorldEmojiDay pic.twitter.com/9WhRWwxEGH