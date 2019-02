पाकिस्तान को घर में घुसकर मारने पर अक्षय कुमार ने की एयरफोर्स की तारीफ, बोले- अब और चुप नहीं बैठेंगे, रवीना ने कहा- क्या विस्फोटक सुबह है, भारत जश्न मना रहा है

मुंबई। भारत ने पुलवामा में CRPF जवानों की शहादत का बदला ले लिया है। इंडियन आर्मी ने के घर में घुसकर उसे मारा है। पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों पर भारत द्वारा की गई जवाबी कार्रवाई के बाद पूरे देश के साथ ही बॉलीवुड में भी खुशी की लहर है। ने जोश के साथ ट्वीट करते हुए लिखा- ''हमारी इंडियन एयरफोर्स ने पाकिस्तान के आतंकी अड्डों पर हमला कर उन्हें पूरी तरह तबाह कर दिया है। हमारी वायुसेना पर गर्व है। अंदर घुस के मारो, अब और चुप नहीं बैठेंगे।''



ने भी आतंकी अड्डों पर एयर स्ट्राइक को लेकर रिएक्शन दिया है। रवीना ने लिखा- 'क्या विस्फोटक सुबह है! भारत जश्न मना रहा है! पुलवामा के शहीदों को इंसाफ दिलाने के लिए मैं 12 भारतीय बहादुरों को सैल्यूट करती हूं। जय हिंद...' बता दें कि इंडियन एयरफोर्स की जवाबी कार्रवाई के बाद सोशल मीडिया पर #Surgicalstrike2, #howsjaish #josh, #JAISH, #IndiaStrikesBack, #Balakot, #IndianAirforce, #PulwamaRevenge हैशटैग ट्रेंड कर रहे हैं।



चेतन भगत ने कहा- तुम थप्पड़ मारोगे तो गिरेबां पकड़कर ठोकेंगे...

मशहूर राइटर चेतन भगत ने भी पाकिस्तान पर की गई जवाबी कार्रवाई पर खुशी जताते हुए ट्वीट किया- "अगर तुम हमें थप्पड़ मारोगे तो हम दूसरा गाल आगे नहीं करेंगे, बल्कि तुम्हारा गिरेबां पकड़कर मारेंगे और इसके बाद तुम पलटकर भी ऐसा करने की कोशिश नहीं करोगे।" चेतन भगत पाकिस्तान का नाम तो नहीं लिया, लेकिन उनका इशारा साफतौर पर पाकिस्तान की ओर ही था।

What an explosive morning ! As india celebrates ! I salute the 12 bravehearts for meting out justice for our Pulwama boys ! Our Neighbours often complain of being victims of terrorism themselves .. they need to thank us . 🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳 Jai Hind.

When you slap us, we will no longer turn the other cheek. Instead, we will grab you by the collar and beat the shit out of you so you never think of doing it again. #IndiaStrikesBack