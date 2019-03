बॉलीवुड डेस्क. अक्षय कुमार अपना डिजिटल डेब्यू करने जा रहे हैं। मंगलवार को सीरीज द एंड की लॉन्चिंग उन्होंने चौंकाने वाले तरीके से की। वह स्टेज पर खुद को आग लगाकर चले जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर ट्रेंड करने लगा। अक्षय के इस स्टंट को देख उनकी वाइफ ट्विंकल खन्ना भी घबरा गईं। उन्होंने ट्विटर पर लिखा-''बकवास! घर आओ, अगर तुम इस स्टंट के बाद बच गए तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगी, भगवान मेरी हेल्प करो।'' अक्षय ने इसका फनी रिप्लाई करते हुए लिखा-''इस बात से मुझे अब सच में डर लग रहा है।''

Crap! This is how I find out that you decided to set yourself on fire ! Come home and I am going to kill you-in case you do survive this! #GodHelpMe https://t.co/K7a7IbdvRN