गणेश चतुर्थी 13 सितम्बर को रिलीज होगा 2.0 का 3डी टीजर, दीवाली के बाद आएगी फिल्म

बॉलीवुड डेस्क. 2018 की सबसे महंगी फिल्म 2.0 का टीजर 13 सितम्बर को रिलीज हो रहा है। टीजर रिलीज की जानकारी अक्षय कुमार, डायरेक्टर एस शंकर ने अपने ट्विटर हैंडल पर शेयर की है। साइंस फिक्शन फिल्म 2.0 का अनुमानित बजट 500 करोड़ है। फिल्म में साउथ सुपर स्टार रजनीकांत और हॉलीवुड एक्टर एमी जैक्सन भी हैं।

Prepare for #2point0

Experience the teaser in 3D 👓 from 13th September pic.twitter.com/RBpd3izwLQ