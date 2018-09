अक्षय कुमार ने रिवील किया केसरी का पोस्टर, बोले-जो बहेगा मेरा वो लहू भी केसरी

बॉलीवुड डेस्क. अक्षय कुमार की एक फिल्म सुपरहिट होकर सिनेमाघरों से नहीं उतारती और उनकी अपकमिंग फिल्म का ऐलान हो जाता है । एक ओर जहां 15 अगस्त को रिलीज हुई उनकी फिल्म गोल्ड ने हाल ही में 100 करोड़ क्लब में एंट्री की थी और अब उन्होंने केसरी का फर्स्ट पोस्टर रिवील कर दिया है।

On #SaragarhiDay, here’s the first look of #KESARI - our humble tribute to the martyrs of Saragarhi!

“Aaj meri pagdi bhi Kesari...Jo bahega mera woh lahu bhi Kesari... Aur mera jawaab bhi Kesari.” pic.twitter.com/3ATnT55889 — Akshay Kumar (@akshaykumar) September 12, 2018

सारागढ़ी डे पर जारी किया पोस्टर: अक्षय ने अपने ट्विटर अकाउंट पर लिखा-सारागढ़ी डे के मौके पर पेश है केसरी का फर्स्ट लुक, सारागढ़ी के शहीदों को हमारा नमन! आज मेरी पगड़ी भी केसरी, जो बहेगा मेरा वो लहू भी केसरी और मेरा जवाब भी केसरी।

क्या है बैटल ऑफ़ सारागढ़ी?

12 सिंतबर 1897 को हवलदार ईशर सिंह की लीडरशिप में सिख रेजिमेंट ने कई घंटों तक अफ़ग़ानी सेना के दस हजार सैनिकों से सारागढ़ी (नार्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस) में लड़ाई लड़ी थी। रेजिमेंट यह बात जानती थी कि लड़ाई आसान नहीं थी क्योंकि सैनिकों की संख्या काफी ज्यादा थी लेकिन तब भी वह मैदान में डंटे रहे और अंतिम समय तक हार नहीं मानी।

सारागढ़ी पर बनने वाली तीसरी फिल्म केसरी

केसरी से पहले राजकुमार संतोषी की बैटल ऑफ़ सारागढ़ी में रणदीप हुड्डा मुख्य भूमिका निभाते नजर आएंगे। इसके अलावा अजय देवगन भी इसी विषय पर संस ऑफ़ सरदार नाम की फिल्म बना रहे हैं।

Unveiling @SonsOfSardaar My tribute to Warriors of Saragarhi: A tale of Rage, of Love, of Bravery. #SonsOfSardaar pic.twitter.com/kjI44uCvzI — Ajay Devgn (@ajaydevgn) July 29, 2016