बॉलीवुड डेस्क. अक्षय कुमार और परिणीति चोपड़ा स्टारर केसरी ने बॉक्सऑफिस पर 100 करोड़ का कलेक्शन पार लिया है। यह फिल्म इसके साथ ही साल 2019 की सबसे तेज 100 करोड़ कमाने वाली फिल्म भी बन गई है। फिल्म ने सात दिनों में यह आंकड़ा छुआ है। फिल्म के कलेक्शन की जानकारी ट्विटर पर देते हुए फिल्म ट्रेड एनालिस्ट तरण आदर्श ने लिखा-''केसरी 2019 की सबसे तेज सौ करोड़ कमाने वाली फिल्म बन गई है। सातवें दिन तक इसने 100.01 करोड़ का बिजनेस कर लिया है। इससे पहले गली ब्वॉय ने आठवें दिन और टोटल धमाल ने नौवें दिन 100 करोड़ क्लब में एंट्री की थी।''

#Kesari is now *fastest* ₹ 100 cr grosser of 2019 [so far]... Crosses ₹ 100 cr on Day 7... Thu 21.06 cr, Fri 16.75 cr, Sat 18.75 cr, Sun 21.51 cr, Mon 8.25 cr, Tue 7.17 cr, Wed 6.52. Total: ₹ 100.01 cr. India biz... ₹ 100 cr in days: #GullyBoy [Day 8]. #TotalDhamaal [Day 9].