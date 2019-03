बॉलीवुड डेस्क. अक्षय कुमार और परिणीति चोपड़ा स्टारर केसरी ने बॉक्सऑफिस पर बेहतरीन शुरुआत की है। फिल्म इस साल की सबसे बड़ी ओपनर साबित हुई है। फिल्म में पहले दिन इंडिया में 21.50 करोड़ का कलेक्शन किया है। इसकी जानकारी फिल्म ट्रेड एनालिस्ट तरण आदर्श ने अपने ट्विटर अकाउंट पर की है।

उन्होंने लिखा-''केसरी ने बॉक्सऑफिस पर आग लगा दी है.यह 2019 की अब तक की सबसे बड़ी ओपनर है। होली की वजह से सुबह और दोपहर के लिमिटेड शोज थे लेकिन शाम के शोज में फिल्म ने जबरदस्त कमाई की है। इसने पहले ही दिन 21.50 करोड़ रु. कमा लिए हैं।''

#Kesari roars... Sets the BO on 🔥🔥🔥... Emerges the biggest opener of 2019 [so far]... After limited shows in morning/noon [#Holi festivities], the biz witnessed massive growth from 3 pm/4 pm onwards... Evening shows saw terrific occupancy... Thu ₹ 21.50 cr. India biz.