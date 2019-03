अक्षय कुमार ने लगाई खुद को आग और करने लगे रैम्प वॉक, पहले वेब शो के लॉन्च पर दिखाए खतरनाक स्टंट: VIDEO

. डिजिटल प्लेटफॉर्म पर डेब्यू कर रहे हैं। जल्दी ही वे एक स्टंट बेस्ड वेब शो में दिखाई देंगे। मंगलवार को मुंबई में उन्होंने अपने पहले वेब शो को लॉन्च किया। इस दौरान अक्षय अपने आप को आग लगाकर रेम्प वॉक करते दिखाई दिए। खुद अक्षय ने कुछ फोटोज शेयर करते हुए लिखा है, "पूरी आग मेरे नए शो 'द एंड (वर्किंग टाइटल) के लिए है। यकीन मानिए, यह तो सिर्फ शुरुआत है।" अभी तक यह सामने नहीं आया कि यह वेब शो कब से शुरू होगा।

Literally, all fired up for my association with @PrimeVideoIN’s THE END (working title). Trust me, this is only the beginning 😉@JSalke @vikramix @Abundantia_Ent pic.twitter.com/BL2PS4iJPQ