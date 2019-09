Dainik Bhaskar Sep 22, 2019, 03:55 PM IST

बॉलीवुड डेस्क. अपनी फिल्मों और रियलटी शाे के जरिए फैन्स के दिलाें पर राज करने वाले खिलाड़ी कुमार यानी अक्षय अब म्यूजिक वीडियो में भी नजर आएंगे। सोशल मीडिया पर अक्षय के इस म्यूजिक वीडियो 'फिलहाल' की शूटिंग से कुछ तस्वीरें वायरल हुई हैं। जिसमें अक्षय वीडियो की टीम के साथ नजर आ रहे हैं।

Akshay Kumar shoots for his first music video #Filhaal with Nupur Sanon and Ammy Virk... Directed by Arvinder Khaira... Sung by B Praak. pic.twitter.com/cqD9EzhSWa