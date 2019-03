शादी से पहले ही प्रेग्नेंट हुई अक्षय की एक्ट्रेस, मंगेतर के साथ फोटो शेयर कर फैन्स को दी खुशखबरी

. फिल्म 'सिंह इज ब्लिंग' एक्ट्रेस शादी से पहले ही प्रेग्नेंट हो गई हैं। एमी ने पर्सनल इंस्टा अकाउंट पर अपने मंगेतर के साथ एक फोटो शेयर की है। उसके साथ कैप्शन लिखा, "मैं इस बात को अपने घर की छत से चिल्लाकर कहना चाहती थी लेकिन आज के दिन से अच्छा और कोई दिन नहीं हो सकता है। मैं तुम्हें अभी से ही बहुत प्यार करने लगी हूं। तुम्हारे लिए मेरा प्यार प्योर है। हम तुमसे मिलने के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं।" इनकी पोस्ट को देख फैंस फूले नहीं समा रहे हैं तो कुछ यूजर्स कमेंट कर रहे हैं, 'बिना शादी के ही।' न्यू ईयर पर ब्वॉयफ्रेंड संग हुई थी सगाई...

एमी जैकसन ने न्यू ईयर की शाम अपने ब्वॉयफ्रेंड जॉर्ज के साथ सगाई की थी। इस बात की जानकारी उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए दी थी। इसके साथ एमी ने कैप्शन लिखा था, "1 जनवरी 2019 को जिंदगी का एक नया सफर शुरू होने जा रहा है।"

रजनीकांत के साथ '2.0' में आई थीं नजर

2018 में रजनीकांत के साथ फिल्म '2.0' में एमी लीड रोल में नजर आई थीं। इसमें विलेन के रोल में थे। मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर ताबड़तोड़ कमाई की थी। इसके अलावा वे अक्षय के साथ 'सिंह इज ब्लिंग' में भी लीड रोल में नजर आ चुकी हैं।

I’ve been waiting to shout it from the roof tops, and today, being Mother’s Day, it couldn’t be a more perfect time... I already love you more than anything in this world, the purest most honest love. We can’t wait to meet you our little Libra one ❤️

A post shared by Amy Jackson (@iamamyjackson) on Mar 31, 2019 at 12:41am PDT