Dainik Bhaskar Jun 24, 2019, 04:12 PM IST

बॉलीवुड डेस्क. वर्ल्डवाइड 204 करोड़ का बिजनेस करने वाली अक्षय कुमार की फिल्म केसरी जापान में रिलीज होने वाली है। अक्षय कुमार ने अपने ट्विटर अकाउंट पर फिल्म की रिलीज डेट शेयर की है। केसरी जापान में 16 अगस्त 2019 को रिलीज की जाएगी।

Kesari, a film based on one of the bravest battles ever fought : 21 courageous soldiers against 10,000 invaders, is set to conquer Japan on 16th August, 2019! @ZeeStudios_ @ZeeStudiosInt @DharmaMovies @SinghAnurag79 @ParineetiChopra @iAmAzure #CapeOfGoodFilms pic.twitter.com/g7dPjQMQk0