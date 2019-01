Akshay Kumar की पत्नी ने की उनकी पिटाई, लेट नाइट पार्टी में ट्विंकल ने मारे पति को एक के बाद एक पंच, वायरल हो रहा Video

मुंबई. अक्षय कुमार (Akshay Kumar) और ट्विंकल खन्ना (Twinkle Khanna ) की शादी को 18 साल (17 जनवरी) पूरे हो गए हैं। कपल ने फ्रेंड्स के साथ लेट नाइट पार्टी एन्जॉय की। इसी बीच अक्षय ने पार्टी का एक वीडियो शेयर किया है जिसमें एनिवर्सरी पर ट्विंकल पति अक्षय की पिटाई लगाती नजर आ रही हैं। वीडियो में ट्विंकल, अक्षय को संभलने का मौका ही नहीं देती हैं और उन्हें बैक टू बैक कई पंच मारती जाती हैं। अक्षय ने ये मजेदार वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए लिखा, "जब आप किसी को मार्शल आर्ट की क्लास देते हो और वो पंच सामने वाला आप पर की यूज करना शुरू कर दे। इसी तरह से हमारे शादी के 18 साल बीच गए।" अक्षय-ट्विकल का ये वीडियो फैन्स को काफी पसंद आ रहा है कुछ ही घंटों में इसे 10 लाख से ज्यादा व्यूज मिल चुके हैं। ट्विंकल ने बताया शादी के 18 सालों में उन्हें पति ने क्या-क्या नहीं मिला...

- 18वीं वेडिंग एनिवर्सरी के मौके पर ट्विंकल ने एक पोस्ट किया है। जिसमें उन्होंने बताया कि पति अक्षय ने इस सालों में उन्हें क्या-क्या नहीं दिया।

- ट्विंकल ने बताया, "अक्षय ने मुझे प्राइवेट जेट नहीं दिया। उन्होंने मुझे मेरे बचपन के दोस्त और कृश Rob Lowe ने साथ डेट नहीं दी। न ही उन्होंने रणवीर सिंह के फ्रेश हग मुझे दिए। मुझे अक्षय ने इन 18 सालों में दिए है तो सिर्फ बेहतरीन दोस्ती के ये अनमोल साल। बहुत सारा स्पेस ताकि में ग्रो कर पाऊं।"

- अक्षय और ट्विंकल की शादी 17 जनवरी, 2001 को हुई थी। दोनों की पहली मुलाकात एक फोटोशूट के दौरान हुई थी। ट्विंकल ने बेटे आरव को 2002 में जन्म दिया और बेटी नितारा का जन्म 2012 में हुआ था।