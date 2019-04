बॉलीवुड डेस्क. ट्विंकल खन्ना ने एक ट्वीट कर अपने उस रिएक्शन पर सफाई दी है, जो उन्होंने पीएम मोदी के हालिया कमेंट पर दिया था। ट्विंकल ने लिखा है, "न कुछ ज्यादा, न कुछ कम। एक रिस्पॉन्स प्रचार का रूप में नहीं ले सकता। इस पॉइंट पर सिर्फ एक ही पार्टी में मेरे शामिल होने की संभावना है, जिसमें वोडका शॉट्स हों और अगले दिन तक उसका हैंगओवर रहे।" दरअसल, हाल ही में अक्षय कुमार ने पीएम का इंटरव्यू लिया था। इसमें मोदी ने अक्षय से शिकायत की थी कि उनकी पत्नी (ट्विंकल) ट्विटर के जरिए उनपर गुस्सा निकालती हैं।

Nothing more-Nothing less - A response does not translate into an endorsement. The only party I am likely to be a part of at this point would involve liberal amounts of vodka shots and a hangover the next day :) #PartyingShot pic.twitter.com/Y14Ovvjymh