अक्षय कुमार की पत्नी ने उड़ाया अरविंद केजरीवाल का मजाक, सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा ट्विंकल का ट्वीट

। भले ही फिल्मों से दूर हों, लेकिन सोशल मीडिया पर वो काफी एक्टिव रहती हैं। सोशल इश्यू हो या पॉलिटिकल, हर मुद्दे पर वो अपनी राय बेबाकी से रखती हैं। बीते रोज ट्विंकल खन्ना ने एक ट्वीट किया, जो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। दरअसल, उन्होंने एक फोटो शेयर की है, जिसमें एक बच्चा अपने सिर पर अंडरवियर लपेटे नजर आ रहा है। फोटो शेयर करते हुए ट्विंकल ने के मुख्यमंत्री की ओर इशारा किया है।



फोटो के साथ ट्विंकल ने लिखा- ''जब आप अरविंद केजरीवाल के समर्थक हों, लेकिन आपके पास मंकी कैप न हो। मैं कसम खाती हूं कि मैंने इसे ऐसा करने के लिए नहीं कहा है।'' ट्विंकल का यह ट्वीट आते ही लोग तरह-तरह से रिएक्ट कर रहे हैं। कुछ लोग जहां ट्विंकल की बात से एग्री हैं तो कई इसके खिलाफ भी नजर आ रहे हैं। एक यूजर ने लिखा- हां, आपकी बात वाकई गौर करने वाली है। वहीं एक और यूजर ने लिखा- ‘इसे कहते हैं ऊँची दुकान और फीके पकवान, आपको अपनी सोच पर शर्म आनी चाहिए।’ वहीं एक और यूजर ने कहा- 'जब आप केजरीवाल के समर्थक हों और यह बात भूल जाएं कि वह मंकी कैप नहीं बल्कि मफलर पहनते हैं।’



जब ट्विंकल ने दी पति को जान से मारने की धमकी...

ट्विंकल खन्ना ट्विटर पर कई बार पति की भी क्लास लगा चुकी हैं। इसी साल मार्च में अक्षय कुमार ने एक स्टंट वेब शो की लॉन्चिंग के दौरान अपने कपड़ों में आग लगाकर रैम्प वॉक किया था। अक्षय को ऐसा करते देख ट्विंकल भड़क गई थीं। उन्होंने पति को धमकी देते हुए कहा था- 'तुम खुद के साथ ऐसी हरकत कैसे कर सकते हो और ये सब क्या बकवास है। पहले तुम घर आओ। अगर तुम इस आग से बच गए तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगी'। बता दें कि ट्विंकल खन्ना रेगुलर कॉलम लिखती हैं। उन्होंने के साथ फिल्म ‘बरसात’ (1995) से डेब्यू किया था।

When you are a Kejriwal supporter but don’t have a monkey cap! P.S. I swear I didn’t make him do this:) #cutiepie #littlemonster pic.twitter.com/lyaCbtzavc