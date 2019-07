Dainik Bhaskar Jul 17, 2019, 07:43 PM IST

बॉलीवुड डेस्क. खिलाड़ी कुमार अपनी फिल्मों के साथ-साथ अपनी दरियादिली के लिए भी जाने जाते हैं। इसी के चलते अक्षय ने असम और काजीरंगा नेशनल पार्क में बाढ़ राहत कोष में 1-1 करोड़ रुपए देने की घोषणा की है। अक्षय ने इस बात की जानकारी ट्वीट करके दी।

फैन्स से की मदद की अपील : अक्षय ने ट्वीट में लिखा है- असम में बाढ़ से हुई तबाही के बारे में जानकर दिल बेहद दुखी है। इस मुश्किल की घड़ी में मनुष्य या जानवर दोनों को ही मदद की बेहद जरूरत है। मैं सीएम राहत कोष में और काजीरंगा नेशनल पार्क के रेस्क्यू दोनों के लिए 1-1 करोड़ रुपए दान करना चाहता हूं, और दूसरों से भी मदद की अपील कर रहा हूं।

प्रियंका ने भी की मदद की अपील : अक्षय के अलावा प्रियंका चोपड़ा ने भी ट्वीट कर सीएम फंड में डोनेशन देने की अपील की है। प्रियंका ने लिखा- असम से आ रही खबरों से दुखी हूं। लोगों के बेघर होने का बहुत अफसोस है। मदद के लिए इन लिंक पर क्लिक करें।

Extremely devasted by all the news coming in from #Assam and other parts of India.

It’s heartbreaking to read about the displacement and loss of life. My prayers with those affected.



Please donate at https://t.co/d5dow5OuLG and https://t.co/GNytaEqF0r