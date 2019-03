बॉलीवुड डेस्क. आलिया भट्ट ने अपने पर्सनल ड्राइवर सुनील और हेल्पर अमोल को 50-50 लाख रुपए तोहफे के रूप में दिए हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक आलिया ने ये अमाउंट उन्हें मुंबई जैसे शहर में अपना घर खरीदने के लिए दिया है। आलिया से गिफ्ट मिलते ही दोनों ने जुहू गली और खार दांडा इलाके में फ्लैट्स बुक भी कर दिए हैं। सुनील और अमोल आलिया के साथ तब से काम कर रहें हैं जब 2012 में फिल्म 'स्टूडेंट ऑफ द ईयर' से उन्होंने अपने करियर की शुरुआत की थी। आलिया दोनों को अपने परिवार का हिस्सा मानती हैं।

खुद के लिए खरीदा 13 करोड़ का अपार्टमेंट

आलिया ने कुछ वक्त पहले ही खुद के लिए 13 करोड़ का अपार्टमेंट खरीदा है। उनका नया आशियाना जुहू में है।पहले खबरें थीं कि वो इस घर में बॉयफ्रेंड रणबीर कपूर के साथ शिफ्ट होने वाली हैं। हालांकि बाद में उन्होंने इन खबरों का खंडन करते हुए कहा था कि मैं वहां रहने नहीं वालीं हूं। मैंने वो जगह अपने ऑफिस के लिए खरीदी हैं, जी जहां मैं अपना प्रोडक्शन हाउस 'एटर्नल सनशाइन प्रोड्क्शन्स' खोलने वाली हूं।

आलिया फिल्म कलंक और ब्रह्मास्त्र में नजर आने वाली हैं। ये दोनों ही बिग बजट फिल्में हैं। कलंक अगले महीने 19 अप्रैल को रिलीज हो रही है, वहीं ब्रह्मास्त्र इस साल के आखिर तक रिलीज होगी। ब्रह्मास्त्र में उनके अपोजिट बॉयफ्रेंड रणबीर हैं। इसी के साथ वो जल्द ही 'बाहुबली' फेम डायरेक्टर एस.एस.राजमौली की फिल्म RRR में भी नजर आएंगी। इस फिल्म में उनके साथ रामचरण तेजा, जूनियर एनटीआर और अजय जेवगन होंगे। आलिया ने अपने ट्विटर हैंड के जरिए राजामौली को उनकी फिल्म में कास्ट करने के लिए शुक्रिया कहा है।

Today I feel truly truly grateful.. Cannot wait to begin this beautiful journey with this stellar cast and massive team.. thank you @ssrajamouli sir for giving me this opportunity to be directed by you.. 💃💃💃💃 #RRRPressMeet https://t.co/4LylrkDBr5