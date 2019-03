आलिया भट्ट ने अपने ड्राइवर और क्लीनर को दिया तोहफा, दोनों को दिए इतने पैसे कि उन्होंने बुक दिया घर

एंटरटेनमेंट डेस्क. की फिल्म 'कलंक' 17 अप्रैल को रिलीज हो रही है। फिल्म का पहला गाना सोमवार को रिलीज हुआ। इसमें आलिया, के साथ बेहतरीन डांस करतीं नजर आ रहीं हैं। आलिया जहां प्रोफेशनल लाइफ में बेहतरीन काम कर रही है वहीं, वे अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर भी चर्चा में रहती है। हाल ही में आलिया को लेकर एक बड़ी खबर आ रही है। मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो आलिया ने बर्थडे पर अपने ड्राइवर और क्लीनर को बेशकीमती तोहफा दिया है।

- आलिया ने दोनों को 50-50 लाख रुपए का चेक घर खरीदने के लिए दिया है। ड्राइवर-क्लीनर दोनों ने वन बीएचके फ्लैट बुक भी करा लिया है। बता दें कि ड्राइवर सुनील और क्लीनर अमोल आलिया के साथ उनकी डेब्यू फिल्म 'स्टूडेंट ऑफ द इयर' के समय से ही जुड़े रहे हैं।





27 साल बड़े सलमान के साथ स्क्रीन शेयर करेंगी आलिया

9 साल की उम्र में आलिया ने एक सपना देखा था कि वे कभी डायरेक्टर संजयलीला भंसाली के साथ काम करेंगी। अब जाकर उनका ये सपना पूरा हुआ है। वे भंसाली की फिल्म 'इंशाअल्लाह' में खुद से 27 साल बड़े के साथ स्क्रीन शेयर करेंगी।

I was 9 when I first walked into Sanjay Leela Bhansali's office, all nervous and hoping and praying that I would be in his next film. It's been a long wait.