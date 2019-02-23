बॉलीवुड डेस्क. आलिया भट्ट इन दिनों अपनी फिल्म ब्रह्मास्त्र और कलंक की शूटिंग में बिजी हैं। बावजूद इसके वो वक्त निकालकर अपनी बेस्टफ्रेंड देविका आडवानी की शादी में दिल्ली पहुंची। यहां उन्होंने लगभग सारे फंक्शन्स अटेंड किए। संगीत फंक्शन में आलिया जमकर नाची। वहीं संगीत में ही आलिया ने अपनी फ्रेंड के लिए एक स्पीच दी। इस स्पीच के दौरान वो काफी इमोशनल नजर आई। आलिया ने कहा कि - जब वो और देविका छोटी थीं तो एक्ट्रेस-एक्ट्रेस खेलतीं थीं। हमने तय किया था कि ये गेम जिसके घर में खेला जाएगा वो ही एक्ट्रेस बनेगी। इतना बोलते ही वो काफी भावुक हो गईं और उनके आंसू निकल आए। आलिया का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।
SWIPE LEFT ⬅️👈@aliaabhatt today at @devika.advani 's #sangeet 😄 Credits @anuranjan1010 mam 🙏 Sorry for poor quality . . . . #aliabhatt#vickykaushal #alia #aliaabhatt #aliafans#aliabhattfans #lover #bollywood #actress #bollywoodactress #mumbai #taj #delhi #dishapatani #shahrukhkhan #kareenakapoor #katrinakaif #anushkasharma #varundhawan #sidharthmalhotra #karanjohar #deepikapadukone#bestactress#salmankhan #ALIAABHATTVIDEOS
आगे आलिया दुल्हे वालों का शुक्रिया अदा करती हैं कि, उन्होंने देविका को अपने घर का हिस्सा बनाया। वहीं आलिया देविका से कहतीं हैं- 'तुम बड़ी अजीब हो,लेकिन ये लड़का तुम्हें ऐसे ही रहने देगा क्योंकि ये तुमसे बहुत प्यार करता है।'
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शादी में हुए संगीत फंक्शन के वीडियोज में आलिया फ्रेंड्स के साथ डांस करती दिख रहीं हैं। उन्होंने लंबारगिनी, कोका कोला तू, लुका छुपी और फिल्म कल हो ना हो के गाने माही वे पर डांस किया। संगीत में आलिया ने फ्लोरल प्रिंट का गाउन पहना हुआ था। वेडिंग डे पर उन्होंने रॉयल ब्लू ड्रेस के साथ न्यूड मेकप किया था। पोनी टेल उनके लुक को कॉम्पलीमेंट कर रही थी।
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