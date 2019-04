आलिया भट्ट की 'कलंक' को लेकर पायल रोहतगी ने लिखी विवादित पोस्ट, बोलीं- 'ये फिल्म लव जिहाद को प्रमोट करने के लिए बनाई गई है'

. इन दिनों 'कंलक' फिल्म के प्रमोशन में बिजी हैं। वहीं सभी इसमें उनके डांस और अदाकारी की जमकर तारीफ कर रहे हैं। इस बीच ने ट्विटर अकाउंट पर एक पोस्ट लिखी, "'कलंक' की लीड एक्ट्रेस सोनी राजदान की बेटी हैं। जिसने जुनैद की मॉब लिचिंग की झूठी खबरें फैलाई। याद रखें कि यह मूवी लव जिहाद को प्रमोट करती है। ये मां बेटी ब्रिटिश नागरिक हैं जिन्होंने हम पर राज किया था और अब भारत के लोगों को गुमराह करना चाहती हैं।" दो साल पहले ट्रेन में भीड़ द्वारा मारा गया था जुनैद...

दो साल पहले जून 2017 में जो जुनैद खान ट्रेन में भीड़ के द्वारा मारा गया था। उसकी फोटो सोनी राजदान ने अपने ट्विटर अकाउंट पर शेयर की थी। जिसमें लिखा था, "मैं जुनैद खान हूं, मुस्लिम लड़का उम्र 15 है। मुझे मुस्लिम होने के कारण ट्रेन में भीड़ द्वारा मार दिया गया। वोट करते समय मुझे याद रखें।" जिसके बाद सोशल मीडिया यूजर्स और पायल ने उन्हें निशाने पर ले लिया था और लोगों ने लिखा कि झूठी खबरें ना फैलाएं।

आलिया ने खुद बताया था कि वो नहीं कर पाएंगी वोट

आलिया ने एक इंटरव्यू के दौरान बताया कि वे वोट नहीं कर पाएंगी। जिसकी वजह उन्होंने पासपोर्ट बताया। दरअसल, उनके पास भारतीय नागरिकता नहीं है। क्योंकि उनकी मां सोनी राजदान ब्रिटिश नागरिक हैं।

इन फिल्मों में काम कर चुकी हैं पायल रोहतगी

पायल रोहतगी 2001 में मिस टूरिज्म और सुपरमॉडल टूरिज्म विश्व का खिताब जीत चुकी हैं। उन्होंने 2004 में फिल्म 'प्लान' से बॉलीवुड में कदम रखा था। वे 2007 तक ही फिल्म इंडस्ट्री में एक्टिव रहीं। इस दौरान उन्होंने 'रक्त', 'तौबा-तौबा', 'मिस्टर 100 पर्सेंट', '36 चाइना टाउन', 'ढोल' और 'बेबी' जैसी फिल्में की।

#Kalank main actress is daughter of #SoniRazdan who wants to spread false stories of Junaid MobLynching. Remember that this movie promotes #lovejihad. Remember that both mother-daughter duo are British citizens (who ruled us) & want to mislead innocent Indians. #SundayMorning