Dainik Bhaskar Jun 26, 2019, 05:18 PM IST

बॉलीवुड डेस्क. आलिया भट्ट अपने फैंस से अब हर डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए जुड़ रही हैं। ट्वीटर और इंस्टा पर एक्टिव रहने वाली आलिया ने बुधवार को अपना पहला यूट्यूब चैनल 'Aliabe' लॉन्च किया। पहले ही दिन उनके चैनल को 87 हजार से ज्यादा लोगों ने सब्सक्राइब किया और 2 लाख से ज्यादा लोगों ने लाइक किया।

अलिया भट्ट ने ट्विटर पर शेयर की चैनल की जानकारी

Something new, something fun, something on YouTube 🌞📽 https://t.co/rKULIR7zIj