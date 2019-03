Dainik Bhaskar Mar 14, 2019, 02:39 PM IST

बॉलीवुड डेस्क. एस एस राजामौली इन दिनों अपनी अपकमिंग तेलुगु फिल्म रामा रावणा राज्यम यानि आरआरआर पर काम कर रहे हैं। इस फिल्म से आलिया भट्ट और अजय देवगन भी जुड़ गए हैं। इसकी ऑफिशियल अनाउंसमेंट भी हो गई है। RRR मूवी के ट्विटर हैंडल पर इस बात की पुष्टि करते हुए लिखा गया-''वेलकम आलिया, हमें बेहद खुशी है कि आप हमारी फिल्म में फीमेल लीड के तौर पर नजर आएंगी। जन्मदिन की एडवांस में बधाई। उम्मीद है हमारे साथ आपका सफ़र बेहतरीन होगा।''

आलिया ने भी इस ट्वीट का जवाब देते हुए लिखा-मैं आज बेहद खुश हूं, इस बेहतरीन सफ़र को शुरू करने के लिए मैं और इंतजार नहीं कर सकती,राजामौली जी इतनी बेहतरीन कास्ट और टीम के साथ काम करने का मौका देने के लिए आपका धन्यवाद।

Today I feel truly truly grateful.. Cannot wait to begin this beautiful journey with this stellar cast and massive team.. thank you @ssrajamouli sir for giving me this opportunity to be directed by you.. 💃💃💃💃 #RRRPressMeet https://t.co/4LylrkDBr5 — Alia Bhatt (@aliaa08) March 14, 2019

इस फिल्म में अजय देवगन का भी एक स्पेशल डांस नंबर होगा। फिल्म में अजय के होने की पुष्टि भी ट्रेड एनालिस्ट तरण आदर्श ने हैंडल पर की है। उन्होंने लिखा-बड़ी खबर, अजय देवगन RRR मूवी में एक अहम किरदार में दिखेंगे।

BIGGG NEWS... Ajay Devgn to play a prominent role in SS Rajamouli's upcoming film #RRR... Set in 1920s... A story based on two legendary freedom fighters... Stars Jr NTR and Ram Charan. #RRRPressMeet pic.twitter.com/5ds6bFHIDH — taran adarsh (@taran_adarsh) March 14, 2019

1920 के बैकडॉप पर होगी फिल्म